Eine Zeitreise mit Hochgenuss

Mit Trüffeln oder den Krimis um den berühmten „Bruno, Chef de Police“ von Bestsellerautor Martin Walker verbinden viele das Périgord. Die historische Region im Südwesten Frankreichs deckt sich mit dem Département Dordogne und gilt als Inbegriff des Savoir-vivre, der Kunst, das Leben zu genießen. Warum das so ist, „ermittelt“ man am besten, indem man die rund zwei Autostunden von Bordeaux entfernte Region, benannt nach dem Fluss Dordogne, besucht. Stille Landschaften, historische Stätten, mittelalterliche Städte und imposante Schlösser findet man hier. Dazu kommt eine Küche, die vom einfachen Restaurant bis zur Sternegastronomie begeistert.