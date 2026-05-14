„Müssen Anspruch haben, alles gewinnen zu wollen“

Liefering hat am Donnerstag in Klagenfurt das letzte Saisonspiel vor der Brust. Neben einem vierten Tabellenplatz ist sogar noch der Frühjahrsmeistertitel möglich. In der kommenden Saison hat Trainer Danny Galm große Ziele.
Zum dritten Mal in Folge beendet Liefering die Zweitliga-Saison unter den Top Sechs. Mit einem Sieg könnte man sogar noch Platz vier oder fünf erreichen, was die beste Platzierung seit dem Vizemeistertitel 2020/21 unter Matthias Jaissle bedeuten würde. Damit gibt sich Trainer Danny Galm, der im Februar von Daniel Beichler übernommen hat, aber nicht zufrieden. „Was können sich die Jungs davon kaufen, in den Top Sechs zu sein?“ Der Deutsche ist bis auf ein kleines Tal mit drei Niederlagen in Folge mit dem Frühjahr zufrieden. Patzt Austria Lustenau Donnerstag gegen Amstetten würde Liefering bei einem Dreier in Klagenfurt sogar den Frühjahrsmeistertitel feiern.
„Die Jungs haben große Ziele. Wir müssen alle den Anspruch haben, dass wir alles gewinnen wollen. Diese DNA müssen wir vermitteln“, setzt sich Galm große Ziele für die kommende Saison, in der seine Truppe wieder ordentlich verjüngt wird. Die U18-Talente Miha Matjasec, Said Nisic, Nico Masching und Filip Aleksic sollen nach den ersten Erfahrungen im Saisonendspurt weitere Schritte in Liga zwei gehen. „Zweitliga-Fußball ist etwas Anderes. Ich glaube, wir stehen in einem halben Jahr wieder da und werden Lehrgeld bezahlen“, weiß der 40-Jährige.
Mit den schon ligaerprobten Talenten wie Johannes Moser, Jakob Pokorny, Ilia Ivanschitz und vielen weiteren dürfte die Zukunft des Salzburger Kooperationsklubs in der Liga wie auch bei der Youth-League-Rückkehr nicht allzu düster aussehen . . .
2. Liga, Donnerstag: Austria Klagenfurt – Liefering, Austria Lustenau – Amstetten, Vienna – Bregenz, Admira – FAC, St. Pölten – Hertha Wels, Young Violets – Kapfenberg, Sturm II – Rapid II (alle 17).
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