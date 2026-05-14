„Müssen Anspruch haben, alles gewinnen zu wollen“

Zum dritten Mal in Folge beendet Liefering die Zweitliga-Saison unter den Top Sechs. Mit einem Sieg könnte man sogar noch Platz vier oder fünf erreichen, was die beste Platzierung seit dem Vizemeistertitel 2020/21 unter Matthias Jaissle bedeuten würde. Damit gibt sich Trainer Danny Galm, der im Februar von Daniel Beichler übernommen hat, aber nicht zufrieden. „Was können sich die Jungs davon kaufen, in den Top Sechs zu sein?“ Der Deutsche ist bis auf ein kleines Tal mit drei Niederlagen in Folge mit dem Frühjahr zufrieden. Patzt Austria Lustenau Donnerstag gegen Amstetten würde Liefering bei einem Dreier in Klagenfurt sogar den Frühjahrsmeistertitel feiern.