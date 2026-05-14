Ex-ÖFB-Star Hinteregger sagt der Austria ab!

Während es für den Spittaler Timo Altersberger am heutigen Donnerstag mit St. Pölten im Fernduell mit Lustenau um den Titel geht, verabschiedet sich die Austria Klagenfurt aus der 2. Liga. Von Ex-ÖFB-Star Martin Hinteregger gab‘s gerade eine Absage, dazu droht dem Klub-Boss schon das dritte Insolvenzverfahren – und so steht‘s um die FIFA-Transfersperre.
Abschied nehmen heißt es bei der finanzmaroden Austria Klagenfurt. Der zweite Abstieg in Folge – diesmal dem Insolvenzverfahren geschuldet – ist am heutigen Donnerstag um circa 18.50 Uhr besiegelt, wenn das letzte Zweitliga-Saisonspiel gegen Liefering (mit dem Kärntner Kapitän Phillip Verhounig) abgepfiffen wird. Zur Feier des Tages laufen beim Wörthersee-Stadion ab 10 Uhr Nachwuchspartien, gibt Vanessa Dollinger Gesangseinlagen beim Match der Profis, laufen um 19.30 Uhr auch die Amateure der Kärntner Liga in der Arena auf.
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