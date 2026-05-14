Ex-ÖFB-Star Hinteregger sagt der Austria ab!

Abschied nehmen heißt es bei der finanzmaroden Austria Klagenfurt. Der zweite Abstieg in Folge – diesmal dem Insolvenzverfahren geschuldet – ist am heutigen Donnerstag um circa 18.50 Uhr besiegelt, wenn das letzte Zweitliga-Saisonspiel gegen Liefering (mit dem Kärntner Kapitän Phillip Verhounig) abgepfiffen wird. Zur Feier des Tages laufen beim Wörthersee-Stadion ab 10 Uhr Nachwuchspartien, gibt Vanessa Dollinger Gesangseinlagen beim Match der Profis, laufen um 19.30 Uhr auch die Amateure der Kärntner Liga in der Arena auf.