Trump kuscht, Xi droht den USA mit Kriegsmetapher

Die weiteren Gespräche während Trumps Staatsbesuch in Peking dürften von den Handelsfragen geprägt sein – auch im Kontext des Irankriegs und der Straße von Hormuz. Hier hofft Trump auf eine offensivere Vermittlerrolle Pekings. Beide Seiten hätten laut einer Mitteilung des Weißen Hauses betont, dass vor allem die Meerenge „offen bleiben“ müsse. Am Freitag sind noch ein Nachmittagstee und ein Arbeitsessen vorgesehen, bevor der US-Präsident die Heimreise antritt.