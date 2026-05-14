So bejubelte und feierte Arnautovic den Cup-Sieg

Party nach Krimi

Weil Kollege Rodrigao in der 96. Minute noch den Ausgleich erzielte, ging das serbische Cup-Finale in die Verlängerung und letztlich ins Elfmeterschießen. Dort setzte sich Roter Stern mit 5:4 durch. Seither darf sich Arnautovic serbischer Doublesieger nennen, hatte er den Meistertitel mit seiner Mannschaft schon vor drei Wochen fixiert. Und das wollte angemessen gefeiert werden. Mit einer geschmeidigen Kabinenparty, wie diverse Social-Media-Posts vermuten lassen.