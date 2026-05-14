So bejubelte und feierte Arnautovic den Cup-Sieg

Einmal die ganze Freude über seinen Treffer rausgebrüllt; dann lässig mit Sonnenbrille und Trophäe posiert – Marko Arnautovic wusste Tor und Cup-Sieg mit Roter Stern Belgrad am Mittwochabend angemessen zu bejubeln.
Stanglpass von Links, Arnautovic ist geistesgegenwärtig, wartet in der Mitte, übernimmt und platziert mit dem ersten Kontakt die Wuchtel elegant im langen Eck. Es war der Anschlusstreffer für Roter Stern zum 1:2. Arnautovic brüllte seine Freude regelrecht hinaus. Drehte sich um und trabte zufrieden zurück Richtung Mittelauflage (im folgenden Posting einmal nach rechts swipen, dann können Sie das Tor sehen).
Party nach Krimi
Weil Kollege Rodrigao in der 96. Minute noch den Ausgleich erzielte, ging das serbische Cup-Finale in die Verlängerung und letztlich ins Elfmeterschießen. Dort setzte sich Roter Stern mit 5:4 durch. Seither darf sich Arnautovic serbischer Doublesieger nennen, hatte er den Meistertitel mit seiner Mannschaft schon vor drei Wochen fixiert. Und das wollte angemessen gefeiert werden. Mit einer geschmeidigen Kabinenparty, wie diverse Social-Media-Posts vermuten lassen.
Dem österreichischen Nationalteam soll freilich nichts Schlimmeres passieren, als dass Arnautovic als Doublesieger und folglich voll mit Selbstvertrauen bei der WM auflaufen wird.
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