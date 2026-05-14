Wieder zwei Tore: Messi ist schon in WM-Form

Superstar Lionel Messi präsentiert sich knapp vier Wochen vor dem Start der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko weiter in Topform. Der argentinische Weltmeister erzielte beim 5:3-Sieg von Inter Miami beim FC Cincinnati zwei Treffer und bereitete ein Tor vor. Der 38-Jährige hat in dieser Saison bereits elf Tore und vier Vorlagen auf seinem Konto.