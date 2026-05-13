Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern

Der deutschen Automobilindustrie, einem einstigen Goldesel der Wirtschaft, droht ein beispielloser Aderlass. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) schlägt Alarm und hat seine Prognose für den Stellenabbau drastisch nach oben korrigiert. Hauptgrund ist der tiefgreifende Strukturwandel hin zur Elektromobilität, der vor allem die zahlreichen Zulieferbetriebe mit voller Wucht trifft. VDA-Präsidentin Hildegard Müller zeichnete gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) ein düsteres Bild: „Wir müssen leider nach aktuellen Berechnungen von einem Beschäftigungsverlust von 225.000 Arbeitsplätzen bis 2035 ausgehen.“