Quartier eröffnet: „Mehr Grün wäre nett gewesen“

„Von außen gefällt es mir sehr gut, innen drinnen ist halt eine Bank“, sagt die Innsbruckerin Renate Bramböck zum am Mittwoch offiziell eröffneten Raiqa-Quartier. Die Seniorin verschafft sich beim Lokalaugenschein der „Krone“ gerade einen Überblick über das Areal, an dem nach Corona-bedingten Verzögerungen ab 2022 gearbeitet wurde.