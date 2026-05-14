Quartier eröffnet: „Mehr Grün wäre nett gewesen“

Das neue Raiqa-Quartier in Innsbruck wurde am Mittwoch offiziell eröffnet. Die „Krone“ begab sich auf einen Lokalaugenschein und sprach mit Passanten und den ersten Händlern, die eingezogen sind.
„Von außen gefällt es mir sehr gut, innen drinnen ist halt eine Bank“, sagt die Innsbruckerin Renate Bramböck zum am Mittwoch offiziell eröffneten Raiqa-Quartier. Die Seniorin verschafft sich beim Lokalaugenschein der „Krone“ gerade einen Überblick über das Areal, an dem nach Corona-bedingten Verzögerungen ab 2022 gearbeitet wurde.
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