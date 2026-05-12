Bewegung verhindert, dass Gelenke schneller altern

Da die Gelenkknorpel keine eigenen Blutgefäße haben, ist regelmäßige Bewegung wichtig, um die nährstoffreiche Gelenkflüssigkeit dort hin zu transportieren und die Reibung im Gelenk zu reduzieren. Der ständige Wechsel von Druck und Entlastung hält daher den Knorpel elastisch, widerstandsfähig und glatt.