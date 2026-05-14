Die Steiermark hofft auf Besuch von Papst Leo XIV.

Die Steiermark und der Heilige Stuhl, das ist eine lange, nicht immer friktionsfreie Beziehung. Vom umjubelten Papstbesuch über die erzkatholischen Habsburger bis zum Schuh eines Pontifex, der gehütet wird wie ein Schatz: Zu Christi Himmelfahrt nehmen wir Sie mit auf eine Zeitreise durch die Jahrhunderte!