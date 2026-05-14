Die Steiermark hofft auf Besuch von Papst Leo XIV.

Der Wiener Erzbischof Josef Grünwidl hat den Pontifex, der jetzt seit einem Jahr im Amt ist, bei einer Audienz am vergangenen Montag nach Österreich eingeladen. Denn seit vielen Jahrhunderten ist unser Land eng mit dem Vatikan verbunden.
Seit einem Jahr ist Leo XIV. nun im Amt – und die Chance, dass der 70-Jährige während seines Pontifikats auch einmal die Steiermark besuchen wird, groß. „Why not?“, „Warum nicht?“, sagte der Amerikaner selbst.
Die Steiermark und der Heilige Stuhl, das ist eine lange, nicht immer friktionsfreie Beziehung. Vom umjubelten Papstbesuch über die erzkatholischen Habsburger bis zum Schuh eines Pontifex, der gehütet wird wie ein Schatz: Zu Christi Himmelfahrt nehmen wir Sie mit auf eine Zeitreise durch die Jahrhunderte!
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