Ein neuer, schwerer Sündenfall der Regierung

Ohnehin alles nur Kasperltheater für die vielen fleißigen und anständigen ORF-Mitarbeiter und die Millionen Zwangsgebührenzahler! Denn wie man nun hört, wurde bereits über den Kopf des neuen Generaldirektors entschieden. Nicht im Stiftungsrat, sondern im Kanzleramt und in den Parteizentralen von ÖVP und SPÖ. Ein schwerer Sündenfall.