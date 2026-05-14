Herzensklub? „Vergangenheit darf kein Thema sein“

Unglücklicher hätte die Ausgangssituation für Tino Wawra wirklich nicht sein können. Der GAK-Sportchef muss im Finale um den Klassenerhalt am Samstag in Linz ausgerechnet gegen seinen einstigen Herzensklub ran. Für jenen Verein, der ihn ins Vierteljahrhundert-Team wählte, ihn zum Kapitän machte und ihn zum Sportchef bestellte. Er selbst war es später, der die Weichen für den Aufstieg stellte, Blau-Weiß in die Bundesliga führte. Und nun? Wird der Ex-Publikumsliebling mit dem GAK zum Sargnagel?