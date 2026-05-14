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GAK-Sportchef Wawra

Herzensklub? „Vergangenheit darf kein Thema sein“

Fußball National
14.05.2026 08:30
GAK-Sportchef Tino Wawra ist bei Blau-Weiß Linz eine Legende. Er war Kapitän, später ...
GAK-Sportchef Tino Wawra ist bei Blau-Weiß Linz eine Legende. Er war Kapitän, später Meister-Architekt und Kaderplaner beim Aufstieg. Wird er nun mit dem GAK zum Sargnagel?(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

GAK-Sportchef Tino Wawra war der Erfolgsarchitekt des blau-weißen Meisterstücks, langjähriger Kapitän und Teil der Vierteljahrhundert-Elf. Für ihn steigt am Samstag nicht nur das Spiel um den Klassenerhalt. Es ist ein Endspiel gegen seinen einstigen Herzensklub. Warum im Finale Emotionen aber tabu sind ...

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Unglücklicher hätte die Ausgangssituation für Tino Wawra wirklich nicht sein können. Der GAK-Sportchef muss im Finale um den Klassenerhalt am Samstag in Linz ausgerechnet gegen seinen einstigen Herzensklub ran. Für jenen Verein, der ihn ins Vierteljahrhundert-Team wählte, ihn zum Kapitän machte und ihn zum Sportchef bestellte. Er selbst war es später, der die Weichen für den Aufstieg stellte, Blau-Weiß in die Bundesliga führte. Und nun? Wird der Ex-Publikumsliebling mit dem GAK zum Sargnagel?

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