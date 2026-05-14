Herzensklub? „Vergangenheit darf kein Thema sein“

GAK-Sportchef Tino Wawra war der Erfolgsarchitekt des blau-weißen Meisterstücks, langjähriger Kapitän und Teil der Vierteljahrhundert-Elf. Für ihn steigt am Samstag nicht nur das Spiel um den Klassenerhalt. Es ist ein Endspiel gegen seinen einstigen Herzensklub. Warum im Finale Emotionen aber tabu sind ...
Unglücklicher hätte die Ausgangssituation für Tino Wawra wirklich nicht sein können. Der GAK-Sportchef muss im Finale um den Klassenerhalt am Samstag in Linz ausgerechnet gegen seinen einstigen Herzensklub ran. Für jenen Verein, der ihn ins Vierteljahrhundert-Team wählte, ihn zum Kapitän machte und ihn zum Sportchef bestellte. Er selbst war es später, der die Weichen für den Aufstieg stellte, Blau-Weiß in die Bundesliga führte. Und nun? Wird der Ex-Publikumsliebling mit dem GAK zum Sargnagel?
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