Er macht Song Contest auch für Gehörlose erlebbar

Musik verbindet sowohl Hörende als auch Gehörlose. Dem stimmt auch David Obermaier zu. „Obwohl ich schwerhörig bin, habe ich Musik immer stark über Rhythmus, Vibration und Atmosphäre wahrgenommen“, erzählt der gebürtige Grazer. Seit einem halben Jahr kommt er regelmäßig auf die FH Kärnten und unterrichtet Dolmetschen: österreichische Gebärdensprache – Deutsch. Und auch als DJ ist David unterwegs.