Menschen unterschätzen Sonnenschutz im Frühling

Fast acht von zehn Befragten (76 Prozent) sind der Ansicht, dass Sonnenschutz im Alltag nicht notwendig ist, beispielsweise bei Besorgungen oder auf dem Weg in die Arbeit. Zudem verzichten 82 Prozent an bewölkten Tagen meist gänzlich auf Schutz. „In meiner Praxis erlebe ich täglich, dass Sonnenschutz mit Hitze und Urlaub assoziiert wird – dabei ist die Temperatur dermatologisch irrelevant. Bereits im Frühling erreicht die UV-Strahlung Intensitäten, die zu kumulativen Hautschäden führen können, und das selbst bei bewölktem Himmel“, sagte die Dermatologin Erika Ivancic-Brandenberger zu den Ergebnissen.