„Österreich macht sich als Weinland lächerlich“

Roland Velich, Inhaber des Weinguts Moric im Mittelburgenland, füllt nur in die Flasche, wovon er selbst überzeugt ist. In diesem Fall den „Blaufränkisch Alte Reben Lutzmannsburg 2023“. Und siehe da: Das Tröpferl räumte beim renommierten Kritiker James Suckling – als erster österreichischer Rotwein überhaupt – die Höchstbewertung ab. Auch das Gourmet-Magazin „Falstaff“ hat ähnlich positiv geurteilt.