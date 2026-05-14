Das ist die Chance, sich der Welt zu präsentieren

Ich durfte aus drei Positionen vier Weltmeisterschaften (1978, 1982, 1990 und 1998) erleben. Es war eine völlig andere Zeit. Wir hatten zu den Anfängen im Team nicht einmal einen Zeugwart, jetzt fliegen 63 Betreuer mit. Eines hat sich aber bis heute nicht verändert: Das ist die Chance, sich der ganzen Welt zu präsentieren. In den USA glauben viele ja noch immer, wir wären Australier. Aber ohne Cordoba wäre Hans Krankl nie zu Barcelona gewechselt, auch ich habe mir einen Namen gemacht. Das ist eine unglaubliche Werbung.