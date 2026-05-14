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Kolumne von Prohaska

Das ist die Chance, sich der Welt zu präsentieren

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.05.2026 08:30
Polster tanzte 1998 nach Prohaskas Pfeife.
Polster tanzte 1998 nach Prohaskas Pfeife.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Herbert Prohaska
Von Herbert Prohaska

Herbert Prohaska war in verschiedenen Rollen, als Spieler, Attache und Teamchef schon bei vier Weltmeisterschaften dabei. In diesem Sommer wird Österreichs Jahrhundert-Fußballer wie gewohnt als „Krone“-Kolumnist die WM und die Auftritte der Rangnick-Truppe analysieren. Zunächst aber blickt Schneckerl einmal zurück...

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Ich durfte aus drei Positionen vier Weltmeisterschaften (1978, 1982, 1990 und 1998) erleben. Es war eine völlig andere Zeit. Wir hatten zu den Anfängen im Team nicht einmal einen Zeugwart, jetzt fliegen 63 Betreuer mit. Eines hat sich aber bis heute nicht verändert: Das ist die Chance, sich der ganzen Welt zu präsentieren. In den USA glauben viele ja noch immer, wir wären Australier. Aber ohne Cordoba wäre Hans Krankl nie zu Barcelona gewechselt, auch ich habe mir einen Namen gemacht. Das ist eine unglaubliche Werbung.

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