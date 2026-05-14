Öko-Alarm bei Badeplätzen nahe der Alten Donau

Die Wiener Naturwacht hat nahe der Alten Donau Berge von Müll im Ökö-Schutzgebiet gefunden. Allen Anschein nach sind es Überreste zweier verlassener Obdachlosenlager. Mit der Stadt Wien gehen Umweltschützer hart ins Gericht. Ist das Grundwasser in Gefahr?
Bilder von Dienstag dieser Woche, welche die „Krone“ erhalten hat, zeigen das schockierende Ausmaß des Müllhorrors: Plastikplanen, alte Dosen, zerlumpte Kleidung und Schuhe, Berge von Zigarettenstummeln, Flaschen und menschlichen Fäkalien. Alles achtlos in Büschen und Sträuchern liegengelassen.
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