Gauner-Pärchen stahl 30 Kilo bestes Rindfleisch

Mühsame Arbeit für Opfer

Auf den Videos sieht man, wie die Diebe – sie ist 21, er 31 Jahre alt – mit Lieferando-Säcken bewaffnet den Hofladen ausräumen. „Sie haben vor allem Fleisch gestohlen, bis zu 30 Kilo. Es war Rindfleisch, Beiried und Steak. Außerdem haben sie Käse, Wurst und Speck mitgenommen. So sind sie auch überführt worden, weil die Polizei bei ihnen im Auto Käse von uns gefunden hat. Die Beamten haben dann bei meiner Frau angerufen“, erzählt Seiberl.