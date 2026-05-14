Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kolumne

Das spricht für Salzburg als Cupsieger der Frauen

Sport
14.05.2026 10:00
Gelingt den Salzburgerinnen (im Bild Tina Krassnig) endlich ein Treffer gegen Austria Wien?
Gelingt den Salzburgerinnen (im Bild Tina Krassnig) endlich ein Treffer gegen Austria Wien?(Bild: FC Red Bull Sazburg GmbH)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Die Favoritenrolle beim ÖFB-Frauen-Cup ist vor dem Endspiel klar verteilt. Salzburg geht als klarer Außenseiter ins Spiel gegen Austria Wien. Doch die Bullen haben dennoch Chancen.

0 Kommentare

Die Ausgangspositionen vor dem großen Cup-Finale der Frauen zwischen Red Bull Salzburg und Austria Wien sind klar verteilt. Die Veilchen haben in dieser Spielzeit noch keine einzige Partie verloren und auch zwei der drei direkten Duelle für sich entschieden. Dementsprechend ist klar, wer als Favorit ins Endspiel geht.

Doch die Salzburgerinnen haben durchaus Chancen:

In der bisherigen Cupsaison hat das Team von Trainer Dusan Pavlovic noch kein Gegentor erhalten, 13 Treffer erzielt. Hält die weiße Weste, geht es zumindest ins Elfmeterschießen. Und dort ist bekanntlich alles möglich.

Salzburg hat sich in dieser Saison rasant entwickelt. Beim ersten Duell mit der Austria war man noch chancenlos und ging 0:6 baden. Nach dem Jahreswechsel verloren die Bullen nur knapp 0:1. Zuletzt holten sie sogar ein starkes 0:0, hatten sogar Möglichkeiten auf den Siegestreffer. Nach dem Gesetz der Serie folgt als nächstes ein Sieg für Salzburg.

Lesen Sie auch:
Salzburgs Frauen (im Bild Greta Spinn) kämpften sich ins Cupfinale.
„Krone“-Vergleich
Das unterscheidet ÖFB-Cup bei Männern und Frauen
13.05.2026
Hat sich verabschiedet
Fix: Zweiter Salzburg-Abgang steht fest
12.05.2026

Die Austria hat bisher nur zwei Finalniederlagen und noch keinen Cupsieg geschafft. Wegen der Favoritenrolle liegt der Druck auf den Veilchen. Alles andere als der Doublesieg wäre für die Wiener nach dieser fast makellosen Saison eine Enttäuschung. Salzburg kann indes befreit aufspielen, hat nichts zu verlieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
14.05.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
139.746 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
118.360 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
105.172 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1488 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Wirtschaft
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
952 mal kommentiert
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Innenpolitik
Ein neuer, schwerer Sündenfall der Regierung
837 mal kommentiert
Der Poker um den neuen Generaldirektor soll bereits entschieden sein – aber nicht im ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf