Das spricht für Salzburg als Cupsieger der Frauen

Die Favoritenrolle beim ÖFB-Frauen-Cup ist vor dem Endspiel klar verteilt. Salzburg geht als klarer Außenseiter ins Spiel gegen Austria Wien. Doch die Bullen haben dennoch Chancen.
Die Ausgangspositionen vor dem großen Cup-Finale der Frauen zwischen Red Bull Salzburg und Austria Wien sind klar verteilt. Die Veilchen haben in dieser Spielzeit noch keine einzige Partie verloren und auch zwei der drei direkten Duelle für sich entschieden. Dementsprechend ist klar, wer als Favorit ins Endspiel geht.
Doch die Salzburgerinnen haben durchaus Chancen:
In der bisherigen Cupsaison hat das Team von Trainer Dusan Pavlovic noch kein Gegentor erhalten, 13 Treffer erzielt. Hält die weiße Weste, geht es zumindest ins Elfmeterschießen. Und dort ist bekanntlich alles möglich.
Salzburg hat sich in dieser Saison rasant entwickelt. Beim ersten Duell mit der Austria war man noch chancenlos und ging 0:6 baden. Nach dem Jahreswechsel verloren die Bullen nur knapp 0:1. Zuletzt holten sie sogar ein starkes 0:0, hatten sogar Möglichkeiten auf den Siegestreffer. Nach dem Gesetz der Serie folgt als nächstes ein Sieg für Salzburg.
Die Austria hat bisher nur zwei Finalniederlagen und noch keinen Cupsieg geschafft. Wegen der Favoritenrolle liegt der Druck auf den Veilchen. Alles andere als der Doublesieg wäre für die Wiener nach dieser fast makellosen Saison eine Enttäuschung. Salzburg kann indes befreit aufspielen, hat nichts zu verlieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.