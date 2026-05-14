Das spricht für Salzburg als Cupsieger der Frauen

Salzburg hat sich in dieser Saison rasant entwickelt. Beim ersten Duell mit der Austria war man noch chancenlos und ging 0:6 baden. Nach dem Jahreswechsel verloren die Bullen nur knapp 0:1. Zuletzt holten sie sogar ein starkes 0:0, hatten sogar Möglichkeiten auf den Siegestreffer. Nach dem Gesetz der Serie folgt als nächstes ein Sieg für Salzburg.