Wie russische Billig-Drohnen den Krieg verändern

Wie kaum eine andere Technologie haben Drohnen den bisherigen Krieg in der Ukraine geprägt. Das von seinem Nachbarn Russland angegriffene Land galt lange als führend bei der Entwicklung und dem Einsatz der Geräte, doch der Aggressor hat zuletzt stark aufgeholt – dank der Verwendung einfachster Mittel und Unterstützung aus dem Ausland.
Der weit verbreitete Einsatz von sogenannten First-Person-View-Drohnen (FPV-Drohnen), billigen Geräten, die aus handelsüblichen Komponenten zusammengesetzt sind, hat die moderne Kriegsführung seit Russlands groß angelegtem Einmarsch in die Ukraine grundlegend verändert. Beide Seiten haben die Technologie seit 2023 in großem Umfang eingesetzt und im rasanten Tempo weiterentwickelt. Mit zunehmender Zerstörungskraft von Sprengladungen und der Anpassung der Systeme für die elektronische Kriegsführung hat sich die wohl folgenreichste Veränderung auf dem Schlachtfeld in der Flugreichweite vollzogen.
