Wie russische Billig-Drohnen den Krieg verändern

Der weit verbreitete Einsatz von sogenannten First-Person-View-Drohnen (FPV-Drohnen), billigen Geräten, die aus handelsüblichen Komponenten zusammengesetzt sind, hat die moderne Kriegsführung seit Russlands groß angelegtem Einmarsch in die Ukraine grundlegend verändert. Beide Seiten haben die Technologie seit 2023 in großem Umfang eingesetzt und im rasanten Tempo weiterentwickelt. Mit zunehmender Zerstörungskraft von Sprengladungen und der Anpassung der Systeme für die elektronische Kriegsführung hat sich die wohl folgenreichste Veränderung auf dem Schlachtfeld in der Flugreichweite vollzogen.