Countdown für extremes Abenteuer Ärmelkanal läuft

Der Ärmelkanal gilt als eine der extremsten Strecken für Freiwasserschwimmer. Im Juni stellen sich die Tirolerin Martina Tscherni und Ulli Gartner aus Wien diesem Abenteuer. Sie tun es nicht nur um des Sports willen – und sie tun es im Duett als Hommage an eine vergessene Pionierin aus Österreich.
Menschen erklimmen den Mount Everest, durchqueren Wüsten oder fahren mit dem Rad bis ans Ende der Welt. Martina Tscherni schwimmt. Wasser war immer schon das Element der Tiroler Künstlerin. Sie schwimmt im Achensee, in der Donau, im Meer – stundenlang.
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