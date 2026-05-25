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Grusel-Fund

Zwei Leichen in Salzburger Bauruine entdeckt

Österreich
25.05.2026 06:45
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Gänsehaut-Faktor am heißen Pfingstwochenende in der Mozartstadt: Ein Krimi zur Geisterstunde beschäftigt die Salzburger Polizei. In einem Abbruchhaus wurden zwei Leichen gefunden.

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Nach dem Grusel-Fund laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. War es ein Unfall- oder Verzweiflungsdrama, natürliche Todesursache – oder gar Mord? Viele Fragen in dem Fall mit Gänsehaut-Faktor wie aus einem Spuk-Roman sind noch offen …

So viel steht jedenfalls derzeit fest: Zur Geisterstunde Samstag kurz vor Mitternacht wurden in der Stadt Salzburg offenbar von Nachtschwärmern zwei Tote in einer Bauruine gefunden.

Beide Leichen waren bereits mumifiziert. Sie dürften also unentdeckt zumindest Monate, wenn nicht gar Jahre in dem verfallenen Gebäude gelegen sein. Traurig: offenbar vermisste sie bis dato niemand.

In der Nacht auf Sonntag machte die Salzburger Polizei eine grausame Entdeckung. (Symbolbild)
In der Nacht auf Sonntag machte die Salzburger Polizei eine grausame Entdeckung. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
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Jetzt versuchen die Kriminalisten die Identität der Toten (möglicherweise ein Paar oder Obdachlose) zu klären. Bisher steht noch nicht einmal das Geschlecht fest. Eine gerichtlich angeordnete Obduktion soll erste Spuren bringen.

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