Die größten Rockbands der Welt kommen zu uns

Nur wenige Tage später gibt es ein Wiedersehen mit einer Band, die Rockgeschichte geschrieben hat: Kings of Leon feiern am 23. Juni ihre große Indoor-Rückkehr nach Österreich. Ganze 16 Jahre nach ihrer letzten Hallenshow hierzulande gastiert die Followill-Familie wieder in der Wiener Stadthalle. Die US-Stars rund um Caleb Followill bringen nicht nur Welthits wie „Use Somebody“ oder „Sex On Fire“ mit, sondern auch frische Songs und selten gespielte Fan-Favoriten.