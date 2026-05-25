Die größten Rockbands der Welt kommen zu uns

Auch 2026 wird Österreich von einigen der besten und bekanntesten Rockbands der Welt angefahren und die „Krone“ bringt Sie direkt zu den Konzerten von Rockbands wie Kings of Leon, Foo Fighters und Linkin Park!
Wenn Stadionhymnen durch Wien donnern, Gitarrenriffs alte Erinnerungen wecken und tausende Fans gemeinsam mitsingen, dann ist klar: Der Rock-Sommer 2026 wird gigantisch. Von legendären Kultbands bis zu modernen Live-Phänomenen – Österreich erlebt in den kommenden Monaten ein Konzertjahr, das man so schnell nicht vergessen wird.
Legenden kehren zurück
Am 9. Juni verwandeln Linkin Park das Ernst-Happel-Stadion in Wien in ein Epizentrum der Emotionen. Nach ihrem viel beachteten Österreich-Comeback beim Nova Rock im Vorjahr kehrt die Band im Rahmen ihrer „From Zero World Tour“ nach Wien zurück, mit Emily Armstrong als neuer Frontfrau an der Spitze. Mit dem Hit „The Emptiness Machine“ konnte diese bereits am Beginn einen Erfolg landen.
Nur wenige Tage später gibt es ein Wiedersehen mit einer Band, die Rockgeschichte geschrieben hat: Kings of Leon feiern am 23. Juni ihre große Indoor-Rückkehr nach Österreich. Ganze 16 Jahre nach ihrer letzten Hallenshow hierzulande gastiert die Followill-Familie wieder in der Wiener Stadthalle. Die US-Stars rund um Caleb Followill bringen nicht nur Welthits wie „Use Somebody“ oder „Sex On Fire“ mit, sondern auch frische Songs und selten gespielte Fan-Favoriten.
Rockhymnen mit Feuer
Dass echter Rock niemals altert, beweisen Nazareth am 20. Juni in den Kasematten Graz. Hoch über den Dächern der Stadt wird die schottische Kultband eine Zeitreise in die goldenen Jahre des Classic Rock liefern. Mit ihrer unverwechselbaren Live-Wucht und jahrzehntelanger Bühnenerfahrung sorgen Pete Agnew und seine Mitstreiter für einen Abend voller ehrlicher Gitarrenmusik, die direkt unter die Haut geht.
Mit The Sweet kommt am 2. Juli eine legendäre Formation nach Kärnten. In der Burgarena Finkenstein werden Hits wie „Love Is Like Oxygen“ oder „Ballroom Blitz“ die historischen Mauern erzittern lassen. Über fünf Jahrzehnte Rockgeschichte, eingängige Melodien und pure Bühnenenergie treffen hier aufeinander – ein Pflichttermin für alle Fans großer Rock-Hymnen.
Von Kult-Rock bis Techno-Eskalation
Musikgeschichte schreibt auch Suzi Quatro bis heute weiter. Die Ikone des Rockbusiness gastiert am 5. Juli in der Burgarena Finkenstein und beweist eindrucksvoll, warum sie bis heute zu den größten Bühnenpersönlichkeiten zählt. Mit Klassikern wie „Can the Can“ oder „Stumblin’ In“ und ihrer unverwechselbaren Energie sorgt sie für einen Abend zwischen Glam-Rock, Nostalgie und purer Live-Leidenschaft.
Wer es moderner, lauter und völlig eskalativ mag, sollte sich Electric Callboy vormerken. Die deutschen Electrocore-Superstars machen am 24. Juli auf ihrer Welttournee Halt auf der Schlosswiese Moosburg. Zwischen brachialen Breakdowns, ironischem Wahnsinn und tanzbaren Beats verspricht die Band eine Show, die irgendwo zwischen Festival-Exzess und Party-Apokalypse liegt.
Zum großen Finale feiern Saltatio Mortis am 3. Oktober in der Messehalle Klagenfurt ihr 25-jähriges Bestehen. Die deutschen Mittelalter-Rocker verbinden Dudelsäcke, harte Gitarren und große Emotionen zu einem Spektakel, das weit mehr ist als ein gewöhnliches Konzert.
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