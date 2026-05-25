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„Krone“-Wunschkonzert

Die größten Rockbands der Welt kommen zu uns

Gewinnspiele
25.05.2026 05:00
(Bild: krone kreativ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auch 2026 wird Österreich von einigen der besten und bekanntesten Rockbands der Welt angefahren und die „Krone“ bringt Sie direkt zu den Konzerten von Rockbands wie Kings of Leon, Foo Fighters und Linkin Park!

Wenn Stadionhymnen durch Wien donnern, Gitarrenriffs alte Erinnerungen wecken und tausende Fans gemeinsam mitsingen, dann ist klar: Der Rock-Sommer 2026 wird gigantisch. Von legendären Kultbands bis zu modernen Live-Phänomenen – Österreich erlebt in den kommenden Monaten ein Konzertjahr, das man so schnell nicht vergessen wird.

Legenden kehren zurück
Am 9. Juni verwandeln Linkin Park das Ernst-Happel-Stadion in Wien in ein Epizentrum der Emotionen. Nach ihrem viel beachteten Österreich-Comeback beim Nova Rock im Vorjahr kehrt die Band im Rahmen ihrer „From Zero World Tour“ nach Wien zurück, mit Emily Armstrong als neuer Frontfrau an der Spitze. Mit dem Hit „The Emptiness Machine“ konnte diese bereits am Beginn einen Erfolg landen. 

Nur wenige Tage später gibt es ein Wiedersehen mit einer Band, die Rockgeschichte geschrieben hat: Kings of Leon feiern am 23. Juni ihre große Indoor-Rückkehr nach Österreich. Ganze 16 Jahre nach ihrer letzten Hallenshow hierzulande gastiert die Followill-Familie wieder in der Wiener Stadthalle. Die US-Stars rund um Caleb Followill bringen nicht nur Welthits wie „Use Somebody“ oder „Sex On Fire“ mit, sondern auch frische Songs und selten gespielte Fan-Favoriten.

Linkin Park
Linkin Park(Bild: Linkin Park)
Kings of Leon
Kings of Leon(Bild: Kings of Leon)

Rockhymnen mit Feuer
Dass echter Rock niemals altert, beweisen Nazareth am 20. Juni in den Kasematten Graz. Hoch über den Dächern der Stadt wird die schottische Kultband eine Zeitreise in die goldenen Jahre des Classic Rock liefern. Mit ihrer unverwechselbaren Live-Wucht und jahrzehntelanger Bühnenerfahrung sorgen Pete Agnew und seine Mitstreiter für einen Abend voller ehrlicher Gitarrenmusik, die direkt unter die Haut geht.

Mit The Sweet kommt am 2. Juli eine legendäre Formation nach Kärnten. In der Burgarena Finkenstein werden Hits wie „Love Is Like Oxygen“ oder „Ballroom Blitz“ die historischen Mauern erzittern lassen. Über fünf Jahrzehnte Rockgeschichte, eingängige Melodien und pure Bühnenenergie treffen hier aufeinander – ein Pflichttermin für alle Fans großer Rock-Hymnen.

Nazareth
Nazareth(Bild: Nazareth)
The Sweet
The Sweet(Bild: The Sweet)

Von Kult-Rock bis Techno-Eskalation
Musikgeschichte schreibt auch Suzi Quatro bis heute weiter. Die Ikone des Rockbusiness gastiert am 5. Juli in der Burgarena Finkenstein und beweist eindrucksvoll, warum sie bis heute zu den größten Bühnenpersönlichkeiten zählt. Mit Klassikern wie „Can the Can“ oder „Stumblin’ In“ und ihrer unverwechselbaren Energie sorgt sie für einen Abend zwischen Glam-Rock, Nostalgie und purer Live-Leidenschaft.

Wer es moderner, lauter und völlig eskalativ mag, sollte sich Electric Callboy vormerken. Die deutschen Electrocore-Superstars machen am 24. Juli auf ihrer Welttournee Halt auf der Schlosswiese Moosburg. Zwischen brachialen Breakdowns, ironischem Wahnsinn und tanzbaren Beats verspricht die Band eine Show, die irgendwo zwischen Festival-Exzess und Party-Apokalypse liegt. 

Zum großen Finale feiern Saltatio Mortis am 3. Oktober in der Messehalle Klagenfurt ihr 25-jähriges Bestehen. Die deutschen Mittelalter-Rocker verbinden Dudelsäcke, harte Gitarren und große Emotionen zu einem Spektakel, das weit mehr ist als ein gewöhnliches Konzert.

Mitmachen und gewinnen 
Die „Krone“ bringt Sie zu den besten Konzerten und Festivals des Landes! Die „Krone“ verlost 

  • 10x2 Karten für Linkin Park am 9. Juni im Ernst Happel Stadion in Wien
  • 3x2 Karten für Nazareth am 20. Juni in Kasematten bei Graz
  • 15x2 Tickets für Kings of Leon am 23. Juni in der Stadthalle Wien
  • 3x2 Tickets für The Sweet am 2. Juli in der Burgarena Finkenstein
  • 10x2 Tickets für Foo Fighters 3. Juli im Ernst Happel Stadion in Wien
  • 3x2 Tickets für Suzi Quatro am 5. Juli in der Burgarena Finkenstein
  • 3x2 Tickets für Electric Callboy am 24. Juli auf der Schlosswiese Moosburg 
  • 5x2 Tickets für Saltatio Moris am 3. Oktober in der Messehalle Klagenfurt

Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 7. Juni aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance auf diese Tickets erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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