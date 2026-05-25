Die verblüffende Reise der Daten auf Ihrem Handy

Langeweile? Gibt es im Zeitalter der digitalen Versuchungen nicht mehr: Unser Handy ist Zeitung, Fernseher, vernetzte Kamera, Spielkonsole und Endlos-Enzyklopädie. In Sekundenbruchteilen hat man den gewünschten Inhalt am Schirm. Wofür im Hintergrund hochkomplexe Netzwerktechnik mit besonderen Anforderungen sorgt: Krone+ zeigt Ihnen die Reise Ihrer Daten – vom Funkturm des Providers in die „Cloud“ und wieder zurück.
Ein sonniger Nachmittag Mitte Mai auf einem Sportplatz im dritten Wiener Gemeindebezirk: Eine Brise weht über den Rasen, als einige sportbegeisterte Herren kurzärmelig bei Kaltgetränken auf der Terrasse des Vereinslokals die jüngsten Ergebnisse diskutieren. Als wir an ihnen vorbeimarschieren, starren wir, Kurzvideos schauend, ins Handy – und erreichen den Treffpunkt, an dem uns, am Fuße eines 30-Meter-Funkturms neben einem olivgrünen Container, der Magenta-Mobilfunkplaner Ahmed Maatoug erwartet.
Er zeigt auf drei unscheinbare graue Kästchen an der Spitze des Turms: Dort nahm die Reise unseres Kurzvideos auf der 3,7-Gigahertz-Frequenz des 5G C-Bands ihren Anfang. Wir heften uns an die Fersen des Datenpakets – und dringen vor in die verborgene Welt der Mobilfunktechnik. Die Anfrage, auf die das Handy binnen Millisekunden mit dem gewünschten Inhalt reagiert, führt uns einmal quer durch Wien – und noch weit darüber hinaus.
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