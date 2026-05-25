Die verblüffende Reise der Daten auf Ihrem Handy

Er zeigt auf drei unscheinbare graue Kästchen an der Spitze des Turms: Dort nahm die Reise unseres Kurzvideos auf der 3,7-Gigahertz-Frequenz des 5G C-Bands ihren Anfang. Wir heften uns an die Fersen des Datenpakets – und dringen vor in die verborgene Welt der Mobilfunktechnik. Die Anfrage, auf die das Handy binnen Millisekunden mit dem gewünschten Inhalt reagiert, führt uns einmal quer durch Wien – und noch weit darüber hinaus.