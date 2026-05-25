Im Montafon wächst ein Stück innovativer Zukunft

Zwischen Basilikumduft und LED-Schein entsteht im Montafon derzeit eine neue Art des Erwerbsgartenbaus. Was ansonsten an Jahreszeiten, Wetter und Gewächshaustemperaturen gebunden ist, wandert in kontrollierte Innenräume – dorthin, wo Pflanzen nicht den Umweltbedingungen überlassen sind, sondern präzise inszeniert werden. Spezielle Leuchten tauchen am Standort der Firma „SANlight“ ganze Kulturen in ein künstliches Sonnenlicht, das technische Know-how dahinter sorgt für optimale Wachstumsbedingungen. Im Versuchslabor des Schrunser Unternehmens wird derzeit ein innovatives Gesamtpaket für den Indoor-Anbau an Basilikumkulturen getestet. Konkret geht es um die Kultivierung von Pflanzen mithilfe spezieller Led-Leuchten.