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Gewächshaus 2.0

Im Montafon wächst ein Stück innovativer Zukunft

Vorarlberg
25.05.2026 07:55
Ein Pionier: SANlight-Geschäftsführer Martin Anker.
Ein Pionier: SANlight-Geschäftsführer Martin Anker.(Bild: Sanlight)
Porträt von Rubina Bergauer
Von Rubina Bergauer

Mit präzise gesteuerten Lichtsystemen und kontrollierten Wachstumsbedingungen entwickelt das Schrunser Unternehmen „SANlight“ eine neue Form des Erwerbsgartenbaus.

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Zwischen Basilikumduft und LED-Schein entsteht im Montafon derzeit eine neue Art des Erwerbsgartenbaus. Was ansonsten an Jahreszeiten, Wetter und Gewächshaustemperaturen gebunden ist, wandert in kontrollierte Innenräume – dorthin, wo Pflanzen nicht den Umweltbedingungen überlassen sind, sondern präzise inszeniert werden. Spezielle Leuchten tauchen am Standort der Firma „SANlight“ ganze Kulturen in ein künstliches Sonnenlicht, das technische Know-how dahinter sorgt für optimale Wachstumsbedingungen. Im Versuchslabor des Schrunser Unternehmens wird derzeit ein innovatives Gesamtpaket für den Indoor-Anbau an Basilikumkulturen getestet. Konkret geht es um die Kultivierung von Pflanzen mithilfe spezieller Led-Leuchten.

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