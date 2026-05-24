Selenskyj: Putin feuerte mit einer Monster-Rakete

Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht auf Sonntag mit einer großangelegten Welle aus Raketen und Drohnen angegriffen. Wohnhäuser, Schulen und Infrastruktur wurden getroffen – mehrere Menschen kamen ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Besonders brisant: Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj soll Russland dabei erneut die gefürchtete Hyperschallrakete „Oreschnik“ eingesetzt haben – diesmal erstmals in unmittelbarer Nähe der Hauptstadt.