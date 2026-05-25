LIVE ab 20.30 Uhr: Paderborn gegen VfL Wolfsburg

Rückspiel im Relegations-Duell um einen Platz in Deutschlands Bundesliga: Der SC Paderborn empfängt den VfL Wolfsburg – die erste Partie war mit einem 0:0 zu Ende gegangen.Wir berichten live (siehe unten)!
Hier der LIVETICKER:
Die „Wölfe“ hatten den Direktabstieg aus der Bundesliga mit einem Sieg gegen St. Pauli vermieden und ihre bisherigen zwei Teilnahmen an der Relegation 2017 (Eintracht Braunschweig) und 2018 (Holstein Kiel) siegreich bestritten.
Paderborn hatte die Meisterschaft in der Zweiten Liga hinter Schalke 04 und Elversberg abgeschlossen. Der Klub spielte zuletzt 2019/20 für eine Saison im Oberhaus.
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