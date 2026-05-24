Behördliches Nachspiel mit aufgemotzten PS-Boliden

Technische Umbauten standen beim Tuningtreffen vorige Woche in Kärnten hoch im Kurs – nicht nur bei den Autofans, sondern auch bei der Polizei. Die teils illegalen Spoiler und Co. kosten nicht nur in der Anschaffung jede Menge, sondern auch hinterher. Diese Erfahrung mussten einige Autofahrer machen.