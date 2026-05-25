Dornauer geißelt erneut Tiroler Landesregierung

„Das Projekt hätte dem Land Tirol eine Investition von über 80 Millionen Euro sowie neue Studienplätze, hochqualifizierte Arbeitsplätze und eine Stärkung des Gesundheits- und Bildungsstandorts gebracht. Es ist bedauerlich, dass es nicht gelungen ist, diese wichtige Zukunftsinvestition für das Unterland zu sichern“, kritisiert der freie Abgeordnete Georg Dornauer. Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele habe das Vorhaben nicht aktiv unterstützt. Stattdessen seien Quotenregelungen und Versorgungsargumente in den Vordergrund gestellt worden.