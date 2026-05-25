So können Wiener Tierhalter richtig Geld sparen

Wer einen Hund oder eine Katze hält, weiß: Der Vierbeiner kostet. Futter, Tierarzt, Zubehör – die Ausgaben summieren sich rasch. Doch mit ein paar klugen Handgriffen lässt sich einiges einsparen, ohne beim Wohlergehen des Tieres Abstriche zu machen. Die Wiener Tierschutzombudsstelle hat dafür konkrete Ratschläge gesammelt.