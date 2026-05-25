„Alte Dame“ ist nur noch beim Shopping Nummer eins

875 Millionen verbrannt

Denn Juve verkam vielmehr zur Geldverbrennungs-Maschine. Stolze 875 Millionen Euro gab der Traditionsklub seit 2020 auf dem Transfermarkt aus – bei mit zwei Cuptiteln und einer Supercoppa eher überschaubarem Erfolg für die verwöhnten Tifosi. Die lieber früher als später zahlreichen Kickern das schwarz-weiß gestreifte Trikot sprichwörtlich vom Leibe reißen würden. Auch auf der Kommandobrücke beziehungsweise Trainerbank wechselte der Verein, der von Agnelli-Enkel und Ferrari-Boss John Elkann geführt wird, das Personal in einer Häufigkeit durch, die man in Turin noch nicht gesehen hat. Es ist einzig und allein den Bankkonten der FIAT-Gründungsfamilie Agnelli geschuldet, dass Juventus nicht längst in argen finanziellen Nöten ist.