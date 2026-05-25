Mit X Æ A-XII auf Tour: Sohn besucht Staatschefs

Manche Kinder kennen Flughäfen vielleicht aus den Sommerferien. X Æ A-XII, der Lieblingssohn des exzentrischen Tech-Oligarchen Elon Musk (54), bewegt sich dort bereits mit der Routine eines Vielfliegers. Im Alter von sechs Jahren hat der Bub mit dem futuristisch klingenden Vornamen schon eine Reiseroute absolviert, die bei manchem Manager womöglich in zwei Burnouts und einem Podcast enden würde. Miami, New York, Austin, Washington, Berlin ...