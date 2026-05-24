„Bevölkerung profitiert kaum von der WM in Mexiko“

„Krone“: Welche Arbeitsrechtsverletzungen passieren aktuell im Zusammenhang mit der FIFA-Weltmeisterschaft?

Carlos Martínez Montoya: Während der FIFA-Weltmeisterschaft sehen wir in Mexiko vor allem Probleme wie unfaire Bezahlung, unbezahlte Überstunden, Ausbeutung von Arbeitskräften und informelle Beschäftigungsmodelle. Vielen Menschen werden formelle Jobs angeboten, später stellt sich aber heraus, dass arbeitsrechtliche Schutzmechanismen in diesen Vertragsmodellen gar nicht greifen. Arbeitgeber nutzen die wirtschaftliche Notlage der Menschen aus.