„Bevölkerung profitiert kaum von der WM in Mexiko“

Zwischen Fußballbegeisterung und sozialer Realität: Während sich Mexiko auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vorbereitet, warnt der Menschenrechtsanwalt Carlos Martínez Montoya von der Organisation CEREAL vor steigenden Lebenshaltungskosten, Ausbeutung von Arbeitskräften und wachsendem Druck auf sozial benachteiligte Gruppen.
„Krone“: Welche Arbeitsrechtsverletzungen passieren aktuell im Zusammenhang mit der FIFA-Weltmeisterschaft?
Carlos Martínez Montoya: Während der FIFA-Weltmeisterschaft sehen wir in Mexiko vor allem Probleme wie unfaire Bezahlung, unbezahlte Überstunden, Ausbeutung von Arbeitskräften und informelle Beschäftigungsmodelle. Vielen Menschen werden formelle Jobs angeboten, später stellt sich aber heraus, dass arbeitsrechtliche Schutzmechanismen in diesen Vertragsmodellen gar nicht greifen. Arbeitgeber nutzen die wirtschaftliche Notlage der Menschen aus.
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