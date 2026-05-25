Heute LIVE: Julia Grabher gegen Rebecca Sramkova

Erste Runde bei den French Open: Julia Grabher muss gegen Rebecca Šramková ran. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Endlich zurück! Drei Jahre nach ihrem bislang einzigen French-Open-Auftritt kann Grabher erneut in Roland Garros antreten, nachdem sie den Grand Slam in den vergangenen zwei Jahren verletzt verpasst hatte. „Ich freue mich extrem, wieder hier zu sein. Das ist mein Lieblingsturnier, das gibt mir immer Aufwind.“
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