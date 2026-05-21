KI-Boom sorgt für weiteren Gewinnsprung bei Nvidia

Damit ist Nvidia derzeit das wertvollste Unternehmen der Welt, gefolgt von Google-Mutter Alphabet mit 4,7 Billionen Dollar. Auf die mit Spannung erwarteten Zahlen reagierten die Investoren zunächst zurückhaltend. In den ersten Minuten nach Veröffentlichung der Zahlen gab der Kurs nachbörslich bis zu rund drei Prozent nach. Zuletzt schwankte er um den Nullpunkt.