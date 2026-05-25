Toter Bub (12) mit Handtuch um den Hals gefunden

Anwohnerin: „Echter Schock“

Am Sonntagabend waren zahlreiche Polizisten für Ermittlungen zu dem Fall in der Nähe einer Wohnanlage in der Bretange im Einsatz, wie ein AFP-Journalist berichtete. Eine Anrainerin sagte, die Nachricht vom Tod des Knaben sei „ein echter Schock“. „Das ist eine ruhige Gegend, nicht weit vom Zentrum“, führte die Frau aus. „Ich bin nie behelligt worden.“