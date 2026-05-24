Haben neutrale Staaten noch eine Zukunft?

Der frühere NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen warnt vor einer neuen Weltordnung: Europa könne sich nicht länger zu hundert Prozent auf die USA verlassen und müsse sicherheitspolitisch deutlich eigenständiger werden. Im Interview mit der „Krone“ spricht Rasmussen über seinen Vorschlag einer neuen Allianz demokratischer Staaten („D7“), die Zukunft der österreichischen Neutralität, Versäumnisse des Westens gegenüber Russland – und warum Europa jetzt dringend aufrüsten müsse.