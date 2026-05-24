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Ex-NATO-Chef Rasmussen

Haben neutrale Staaten noch eine Zukunft?

Außenpolitik
24.05.2026 21:00
Die „Krone“ traf den Ex-NATO-Generalsekretär zum Interview im Stift Göttweig.
Die „Krone“ traf den Ex-NATO-Generalsekretär zum Interview im Stift Göttweig.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Der frühere NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen warnt vor einer neuen Weltordnung: Europa könne sich nicht länger zu hundert Prozent auf die USA verlassen und müsse sicherheitspolitisch deutlich eigenständiger werden. Im Interview mit der „Krone“ spricht Rasmussen über seinen Vorschlag einer neuen Allianz demokratischer Staaten („D7“), die Zukunft der österreichischen Neutralität, Versäumnisse des Westens gegenüber Russland – und warum Europa jetzt dringend aufrüsten müsse. 

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„Krone“: Herr Rasmussen, kürzlich haben Sie vorgeschlagen, ein neues Bündnis namens „D7“ zu gründen. Bedeutet das, dass Sie glauben, die NATO stehe vor dem Ende?

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