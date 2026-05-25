Staugefahr! Jetzt rollt die Blechlawine zurück

Am Samstag bildeten sich schon in der Früh die erwarteten langen Staus im Pfingstreiseverkehr. Nach einem Unfall in Bayern ging dort nichts mehr, schnell war die Blechschlange vor dem Grenzübergang am Walserberg 25 Kilometer lang! Wie wird der Rückreiseverkehr heute ausfallen?
Ein defekter Wohnwagen, der auf der Überholspur der A8 in Deutschland zum Liegen kam, legte am Samstag die Autobahn in Bayern lahm – schnell war der Stau 25 Kilometer lang. Zwischen dem Chiemsee und Puch/Urstein betrug die Verzögerung am Vormittag eineinhalb Stunden!
Am Pfingstmontag setzt sich die Blechlawine in die andere Richtung wieder in Bewegung: Es geht für die Kurzurlauber nach Hause. Die Asfinang warnt jedenfalls vor Staus und Verzögerungen. Gute Nerven für die Autofahrer sind vor allem auf der A10-Tauernautobahn gefragt.
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