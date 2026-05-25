Für die Vorgänge im ORF wird die Politik büßen

Der Stiftungsrat, der laut Gesetz frei und unabhängig entscheiden müsste, wird instrumentalisiert und kastriert, hat de facto der Politik zu dienen. Wann werden die Stiftungsräte, wann wird die Politik endlich erkennen, dass sie sich selbst damit keinen Dienst erweisen. Die Österreicher haben ohnehin schon kaum noch Vertrauen in die Politik. Wird eine so wichtige Entscheidung wie jene über die Führung des Rundfunks, der grundsätzlich nicht der Regierung, sondern den Gebührenzahlern gehört, heimlich still und leise von der Politik per Kuhhandel entschieden: Dann wird dafür nicht nur der ORF, sondern vor allem die Politik büßen müssen.