Offiziell! Real verkündet Alaba-Entscheidung

Real Madrid und David Alaba gehen künftig getrennte Wege. Worüber schon länger spekuliert wurde, hat der spanische Traditionsverein am Freitag nun offiziell verkündet. Der auslaufende Vertrag des ÖFB-Legionärs wird nicht verlängert. Wohin es den Verteidiger nun zieht, ist weiter offen.
Im Sommer ist für Alaba in Madrid also Schluss! Schon seit längerer Zeit wurde darüber spekuliert, dass der im Sommer auslaufende Vertrag des Österreichers nicht verlängert wird – nun herrscht also endgültig Klarheit. In einem offiziellen Statement verkünden die „Königlichen“, dass man künftig getrennte Wege gehen wird.
„David Alaba genießt die Zuneigung aller Madridistas aufgrund seines Einsatzes, seiner Arbeit und seines ikonischen Auftritts auf unserem Weg zum 14. Titel, der die Feier eines Sieges symbolisierte und bereits Teil der Vereinsgeschichte ist. Real Madrid wird immer sein Zuhause sein“, wird Real-Präsident Florentino Perez zitiert.
Abschied im Bernabeu
„David Alaba hat in fünf Spielzeiten in 131 Partien unser Trikot getragen und in dieser Zeit elf Titel gewonnen: zwei Europapokale, zwei Klub-Weltmeisterschaften, zwei europäische Supercups, zwei La-Liga-Titel, eine Copa del Rey und zwei spanische Supercups“, listen die Madrilenen zudem die Erfolge des ÖFB-Legionärs auf.
Aufgrund seiner großen Erfolge im Trikot von Real Madrid wird ihm auch ein emotionaler Abschied beschert. Am Samstag (ab 21 Uhr – im sportkrone.at-Liveticker) wird Alaba sein letztes Pflichtspiel für Real geben. Im heimischen Santiago Bernabeu wird der Routinier geehrt, kündigt der Klub an.
Wie geht es weiter?
Wo der 33-Jährige künftig spielen wird, steht derzeit noch nicht fest. Eine heiße Spur soll vor allem nach Italien führen, wo Traditionsverein Milan seine Fühler nach dem Abwehrspieler ausgestreckt haben soll. Aber auch aus den USA und Saudi-Arabien soll es Interesse geben.
Eine finale Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Der Fokus des ÖFB-Stars liegt vorher ohnehin noch auf seiner ersten WM-Teilnahme. Im Kader von Teamchef Ralf Rangnick ist Alaba weiterhin ein elementarer Baustein.
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