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Bundesliga-Verein hat nun offizielle Klub-Katze

Fußball National
24.05.2026 18:30
Rudl wohnt im Stadion Ried.
Rudl wohnt im Stadion Ried.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Als am Freitag nach dem 2:1-Sieg über Rapid im Final-Hinspiel des Bundesliga-Europacup-Play-offs 5000 Ried-Fans Noch-Trainer Max Senft nach dessen letzten Heimspiel lautstark feierten, schlief er ruhig in einem Abstellkammerl: Rudl, die erste offizielle Klubkatze in der 114-jährigen Vereinsgeschichte.

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Tierischer Zugang bei der SV Ried! Ein vermeintlicher Kater, der nun aber sogar trächtig sein könnte, weil er offenbar doch eine Sie ist ...

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