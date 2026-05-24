Bundesliga-Verein hat nun offizielle Klub-Katze

Als am Freitag nach dem 2:1-Sieg über Rapid im Final-Hinspiel des Bundesliga-Europacup-Play-offs 5000 Ried-Fans Noch-Trainer Max Senft nach dessen letzten Heimspiel lautstark feierten, schlief er ruhig in einem Abstellkammerl: Rudl, die erste offizielle Klubkatze in der 114-jährigen Vereinsgeschichte.