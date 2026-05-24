Bundesliga-Verein hat nun offizielle Klub-Katze

Als am Freitag nach dem 2:1-Sieg über Rapid im Final-Hinspiel des Bundesliga-Europacup-Play-offs 5000 Ried-Fans Noch-Trainer Max Senft nach dessen letzten Heimspiel lautstark feierten, schlief er ruhig in einem Abstellkammerl: Rudl, die erste offizielle Klubkatze in der 114-jährigen Vereinsgeschichte.
Tierischer Zugang bei der SV Ried! Ein vermeintlicher Kater, der nun aber sogar trächtig sein könnte, weil er offenbar doch eine Sie ist ...
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