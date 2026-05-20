USA haben kiloweise seltene Erden verfeuert

China bei Verarbeitung vorne

Doch der Abbau ist nur der erste Schritt eines Prozesses: Bevor die seltenen Erden verarbeitet werden können, müssen die Metalle aus dem Erz gelöst und die verschiedenen Elemente getrennt werden. Bei der Trennung ist China führend, 2025 fand dies laut der Internationalen Energie-Agentur zu 91 Prozent in der Volksrepublik statt. Peking macht sich die große internationale Nachfrage als geopolitischen Hebel zunutze. Vergangenes Jahr schränkte die chinesische Regierung den Export bestimmter Technologiemetalle vorübergehend ein.