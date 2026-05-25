Heute LIVE: Jurij Rodionov vs. Arthur Rinderknech

Als zweiter Österreicher neben Sebastian Ofner greift Rodionov bei den French Open an. Der 27-Jährige weiß, dass er gegen Rinderknech Außenseiter ist, strahlt derzeit aber eine Zuversicht aus, die man bei ihm selten gesehen hat. „Aktuell bin ich mit meinem Level echt zufrieden, ich freue mich extrem, hier dabei zu sein.“