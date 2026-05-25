Playoff-Showdown! Rapid gegen Ried, LIVE ab 17 Uhr

Im Duell um einen Startplatz in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League steht nicht zuletzt die Aussicht auf viel Geld am Spiel. Von der CoL-Ligaphase ist der Sieger zwar noch drei Runden entfernt, dann aber bringt alleine der Antritt über 3 Millionen Euro ein. Die sind bei Rapid zwar nicht budgetiert, wären aber höchst willkommen. Etwa für die Finanzierung eines neuen Goalgetters wie des 31-jährigen Dänen Tonni Adamsen von Silkeborg, der nach Sky- und Kurier-Informationen bereits unterschrieben hat.