Gegen die Tränen war Mohamed Salah chancenlos

„So ist das Leben. Ich blicke zurück und frage mich, ob ich mir mehr gewünscht hätte, als ich erreicht habe: eigentlich nicht – wir haben alles gewonnen, wir spüren die Liebe der Fans, und das ist für mich das Wichtigste“, sagte Salah. Es waren die ganz großen Emotionen. Und der ganz große Stil, in dem „Mo“ von seinen Fans verabschiedet wurde. Seine Töchter begleiteten ihn zum Abschied aufs Feld – was die Angelegenheit für ihn wohl noch gefühlsträchtiger machte. Salah geht als einer der ganz Großen in der Geschichte des FC Liverpool.