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Adieu, Liverpool

Gegen die Tränen war Mohamed Salah chancenlos

Premier League
25.05.2026 08:20
Mohamed Salah zeigte sich bei seinem Abschied von Liverpool sehr emotional.
Mohamed Salah zeigte sich bei seinem Abschied von Liverpool sehr emotional.(Bild: APA/AFP/Paul ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Den Tränen musste sich Mohamed Salah klar geschlagen geben. Der Superstriker wurde am Sonntag von seinem langjährigen Arbeitgeber Liverpool verabschiedet. Und das höchst emotional.

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„So ist das Leben. Ich blicke zurück und frage mich, ob ich mir mehr gewünscht hätte, als ich erreicht habe: eigentlich nicht – wir haben alles gewonnen, wir spüren die Liebe der Fans, und das ist für mich das Wichtigste“, sagte Salah. Es waren die ganz großen Emotionen. Und der ganz große Stil, in dem „Mo“ von seinen Fans verabschiedet wurde. Seine Töchter begleiteten ihn zum Abschied aufs Feld – was die Angelegenheit für ihn wohl noch gefühlsträchtiger machte. Salah geht als einer der ganz Großen in der Geschichte des FC Liverpool.

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(Bild: AFP/APA/Paul ELLIS)

Gerrard abgelöst
Zuvor hatte Salah bei seinem Abschiedsspiel noch einmal seine Klasse gezeigt. Der Ägypter setzte erst einen Freistoß an die Stange und bereitete dann das Liverpool-Führungstor von Curtis Jones (58.) mit einem Außenristpass vor. Damit löste er eine andere Liverpool-Legende als Rekord-Assistgeber ab: Steven Gerrard. Es war Salahs 93. Torvorlage, Gerrard hatte es auf 92 gebracht.

Ganz so lange wie Gerrard, nämlich 17 Jahre lang, geigte Salah nicht. Aber auch in neuen Jahren hinterließ er seine Spuren und mauserte sich zur unumstößlichen Liverpool-Legende.

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