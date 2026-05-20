Ausgerechnet USA-Flagge falsch auf Trump-Handy

Das goldene Trump-Handy ist endlich ausgeliefert worden. Ein erster Test zeigt: Das Gerät funktioniert, wird aber nicht wie versprochen in den USA hergestellt und sieht einem anderen Smartphone verdächtig ähnlich. Obendrein fehlen der USA-Flagge auf dem Gerät zwei Streifen.
Selbst die Anhänger von US-Präsident Donald Trump wurden schon ungeduldig, weil sich die Auslieferung des Geräts mit dem Namen T1 immer weiter verzögerte. Vergangene Woche wurden dann die ersten vorbestellten Geräte an die Kunden versandt, teilte die Firma mit. Inzwischen hat es zumindest ein Gerät in die Öffentlichkeit geschafft – und sorgt für einige Überraschungen.
Zuerst einmal: Das Gerät tut, was es tun soll, und macht sogar „ziemlich gute Fotos“, lautet das Urteil des Senders NBC. Die App von Trumps Plattform Truth Social ist auf dem 499 Dollar teuren Gerät schon vorinstalliert, und auch sonst wurde sichergestellt, dass die Nutzer nicht vergessen, dass sie das Handy mit dem Namen des US-Präsidenten in den Händen halten.
Hier sehen Sie ein Werbevideo für das T1 (auf Englisch):
US-Flagge nicht ganz komplett
An mehreren Stellen ist Trumps Name zu lesen, und auf der Rückseite des Smartphones ist sogar die Flagge der USA. Genau genommen ist es nicht ganz die Flagge der Vereinigten Staaten, denn die Flagge auf dem Trump-Handy hat zwei Streifen zu wenig – es sind elf statt 13. Manche vermuten, dass diese der Aufschrift „Trump Mobile“ weichen mussten, die direkt unter der Flagge steht.
Manche dürften sich darüber ärgern, dass das Gerät nicht wie ursprünglich versprochen in den USA hergestellt wird. Auf der Schachtel des Handys steht, dass es in den USA „zusammengesetzt“ wurde – das heißt, ein Teil der Produktion findet offenbar im Ausland statt.
HTC-Handy in goldendem Gewand?
Und noch etwas könnte das ein oder andere Gemüt erhitzen: Das T1 Phone ist einem Smartphone von HTC erstaunlich ähnlich. Bei dem Trump-Handy dürfte es sich um eine leicht veränderte Variante des HTC U24 Pro handeln, glaubt Experte Shahram Mokhtari, wie NBC berichtet.
Ein Anzeichen dafür ist laut Mokhtari, dass das Trump-Handy einen Klinkenanschluss für Kopfhörer mit Kabel hat. Solche werden inzwischen nur noch selten verbaut. Außerdem sind sich Seitenknöpfe, Display und Ladebuchse der beiden Modelle sehr ähnlich. Dafür, dass das T1 Mobile eine abgewandelte Form des HTC-Geräts ist, spricht auch, dass es in den USA aktuell gar keine Möglichkeit gebe „aus dem Nichts“, ein Handy herzustellen, meint der Experte – endgültig ist das Rätsel allerdings nicht gelöst. Weder Trump Mobile noch HTC haben sich bisher dazu geäußert.
Das Smartphone mit dem Betriebssystem Android verfügt über ein 6,78-Zoll-Display, 512 Gigabyte Speicherplat, einen Prozessor von Qualcomm und ein Kamerasystem mit drei Linsen.
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