Ausgerechnet USA-Flagge falsch auf Trump-Handy

Ein Anzeichen dafür ist laut Mokhtari, dass das Trump-Handy einen Klinkenanschluss für Kopfhörer mit Kabel hat. Solche werden inzwischen nur noch selten verbaut. Außerdem sind sich Seitenknöpfe, Display und Ladebuchse der beiden Modelle sehr ähnlich. Dafür, dass das T1 Mobile eine abgewandelte Form des HTC-Geräts ist, spricht auch, dass es in den USA aktuell gar keine Möglichkeit gebe „aus dem Nichts“, ein Handy herzustellen, meint der Experte – endgültig ist das Rätsel allerdings nicht gelöst. Weder Trump Mobile noch HTC haben sich bisher dazu geäußert.