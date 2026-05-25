Linzer muss ohne seine russische Freundin leben

Simon Lauter und seine Freundin Iliza sind seit mittlerweile mehr als vier Jahren ein Paar. Trotzdem durfte die Russin bis jetzt nicht zu ihm nach Linz ziehen. Seit einem Jahr kämpft die 31-Jährige um ihren Aufenthaltstitel. Das Landesverwaltungsgericht ebnete nun den Weg für die Liebe.
„Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert und so kompliziert ist“, ist Simon Lauter zerknirscht. Im Jänner 2022 hatte er bei einem Russlandurlaub Iliza kennengelernt. „Wir haben versucht, uns öfter zu sehen, unser erstes Treffen war in der Türkei. Dann haben wir ein Touristenvisum für Österreich bekommen. Wir haben uns öfters in Österreich getroffen, weil es für mich schwieriger war, nach Russland zu reisen“, sagt Lauter.
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