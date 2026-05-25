Linzer muss ohne seine russische Freundin leben

„Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert und so kompliziert ist“, ist Simon Lauter zerknirscht. Im Jänner 2022 hatte er bei einem Russlandurlaub Iliza kennengelernt. „Wir haben versucht, uns öfter zu sehen, unser erstes Treffen war in der Türkei. Dann haben wir ein Touristenvisum für Österreich bekommen. Wir haben uns öfters in Österreich getroffen, weil es für mich schwieriger war, nach Russland zu reisen“, sagt Lauter.