„Kam als Fremder“: Emotionaler Glasner-Abschied

Vermeintlicher Ausgleich zählt nicht

Glasner durfte bei seinem emotionalen Abschied im Selhurst Park kurz über eine geglückte Aufholjagd jubeln. Das vermeintliche 2:2 jedoch zählte wegen Abseits nicht, der Anschlusstreffer von Jean-Philippe Mateta (89.) war zu wenig. Arsenal hatte durch Tore von Gabriel Jesus (42.) und Noni Madueke (48.) vorgelegt. Mit Blick auf das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain am Samstag rotierte Arsenal-Trainer Mikel Arteta auf neun Positionen. Crystal Palace schloss die Saison auf Platz 15 ab, war jedoch trotz eines personellen Aderlasses früh frei von Abstiegssorgen. Am Mittwoch will sich Glasner in Leipzig mit der Conference-League-Trophäe verabschieden. Gegner ist Rayo Vallecano.