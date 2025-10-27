Autokauf im Ausland: Hier zahlt es sich aus!

Sie sind auf der Suche nach einem neuen Auto und haben dieses bei einem Onlinehändler zum Schnäppchenpreis gefunden? Gratuliere! Haben Sie schon den Standort des Händlers kontrolliert. Befindet sich dieser nämlich nicht in Österreich, kommen zum Kaufpreis noch erhebliche Zusatzkosten auf Sie zu. Krone+ erklärt, welche Hindernisse auf dem Weg zum ausländischen Traumauto zu überwinden sind und wie Sie am besten vorgehen sollten: