Autokauf im Ausland: Hier zahlt es sich aus!

Der Autokauf im Ausland wirkt vor allem durch günstigere Angebot in einigen Ländern attraktiv. Krone+ hat sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie Zusatzkosten angesehen und verrät, in welchen Ländern sich ein Einkauf tatsächlich auszahlt.
Sie sind auf der Suche nach einem neuen Auto und haben dieses bei einem Onlinehändler zum Schnäppchenpreis gefunden? Gratuliere! Haben Sie schon den Standort des Händlers kontrolliert. Befindet sich dieser nämlich nicht in Österreich, kommen zum Kaufpreis noch erhebliche Zusatzkosten auf Sie zu. Krone+ erklärt, welche Hindernisse auf dem Weg zum ausländischen Traumauto zu überwinden sind und wie Sie am besten vorgehen sollten:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.