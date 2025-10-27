Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Tipps und Pflichten

Autokauf im Ausland: Hier zahlt es sich aus!

Motor
27.10.2025 14:01
Krone+ zeigt, in welchen Ländern es die günstigsten Neuwagen gibt.
Krone+ zeigt, in welchen Ländern es die günstigsten Neuwagen gibt.(Bild: Shisu_ka/stock.adobe.com)

Der Autokauf im Ausland wirkt vor allem durch günstigere Angebot in einigen Ländern attraktiv. Krone+ hat sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie Zusatzkosten angesehen und verrät, in welchen Ländern sich ein Einkauf tatsächlich auszahlt.

0 Kommentare

Sie sind auf der Suche nach einem neuen Auto und haben dieses bei einem Onlinehändler zum Schnäppchenpreis gefunden? Gratuliere! Haben Sie schon den Standort des Händlers kontrolliert. Befindet sich dieser nämlich nicht in Österreich, kommen zum Kaufpreis noch erhebliche Zusatzkosten auf Sie zu. Krone+ erklärt, welche Hindernisse auf dem Weg zum ausländischen Traumauto zu überwinden sind und wie Sie am besten vorgehen sollten:

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Harald Dworak
Harald Dworak
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Korea hebt ab
Hyundai Ioniq 9: Eskalation bei Platz und Luxus
On-Board-Video!
China-Stromer mit Fabelrekord auf der Nordschleife
Einst E-Pionier
Nissan Leaf: Was kann die 3. Generation wirklich?
Retro-Charmeur
Renault 4: Wie sehr elektrisiert er wirklich?
Die neue Generation
Audi Q3: Fahrfreude, Stirnrunzeln und viel Design
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
129.821 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
110.844 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Crime
Kriminalrätsel um toten jungen Mann in Erdloch
103.153 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Leiche von Alexandru O. (Bild rechts oben) wurde in Sankt Pölten, am Ufer des Mühlbachs, ...
Mehr Motor
Krone Plus Logo
Tipps und Pflichten
Autokauf im Ausland: Hier zahlt es sich aus!
Korea hebt ab
Hyundai Ioniq 9: Eskalation bei Platz und Luxus
Top-SUV unterwegs
Porsche Cayenne, ein Auto wie 100 Kühlschränke?
Mit Top-Technik
BMW macht den Big-Boxer-Motor zur Espressomaschine
Zum Kampfpreis
Kommt dieses China-Auto als Opel auf die Straße?

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf