Ex-Fahrer: „Das läuft wirklich bei Lieferando ab“

Nach dem Fall von sexueller Belästigung plaudert ein Ex-Mitarbeiter des Lieferdienstes in der „Krone“ aus dem Nähkästchen.
Wer klingelt da eigentlich an der Tür? Diese Frage stellen sich nach dem Vorfall rund um Kundin Eva S. – sie wurde, wie berichtet, von einem mittlerweile ausgeforschten syrischen Lieferanten (31) sexuell belästigt – derzeit wohl viele Kunden von etwaigen Lieferdiensten. Nun rückt das System in den Fokus, ein ehemaliger Fahrer hat mit der „Krone“ über seinen Arbeitgeber gesprochen und dabei ein kritisches Bild gezeichnet.
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